Sbiancare il WC ingiallito | 4 rimedi fai da te potenti ed economici!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 17 dicembre 2022)il WCcon soli prodotti naturali, fai da te ed economici è possibile! Approfondiamo insieme! Col passare del tempo, sul gabinetto possono formarsi macchie giallastre e mal odoranti, a causa dell’alta quantità di calcare presente nell’acqua che è in grado di corrodere la ceramica del sanitario. Eliminare queste incrostazioni è un’operazione fondamentale, sia per la nostra salute sia per la manutenzione domestica. In commercio, esistono numerosi prodotti ideali per questa pulizia, ma ricchi di ingredienti chimici e tossici, pericolosi per l’ambiente. Ecco a voi 4naturali e fai da te che renderanno il nostro sanitario come nuovo e vi faranno risparmiare qualche soldino! Curiose? Iniziamo!il WC: con la Coca cola La vostra coca cola ormai si è sgasata e ...