Sanremo Giovani | vince gIANMARIA | ecco i sei che saranno in gara al Festival 2023

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 17 dicembre 2022) Atrionfa, e con lui altri cinque ragazzi sono “promossi” tra i 28 big inaldichi sono e i brani che canteranno Si è svolta in prima serata su RAI 1 presso il Teatro del Casinò dila finale di2022 con la conduzione di Amadeus e la presenza di Gianni Morandi in apertura per ricordare l’amico Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna, che si è spento oggi all’età di soli 53 anni. Dodici gli artisti in, selezionati tra oltre 1200 candidature, che si sono contesi sei posti per partecipare al prossimoche si terrà dal 7 all’11 febbraio e che potranno calcare il palco ...