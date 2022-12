“Sanremo Giovani” | l’omaggio a Sinisa Mihajlovic | pubblico commosso

(Di sabato 17 dicembre 2022) News tv. ““,. Nella giornata di ieri 16 Dicembre 2022 è venuto a mancare il noto allenatore di calcio. Anche Amadeus e Gianni Morandi, in apertura della finalissima di, hanno voluto ricordare l’ex calciatore e allenatore, morto a 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia mieloide acuta, che lo colpì per la prima volta nel 2019 e, successivamente, nel marzo di quest’anno. Ildi Rai 1 è rimasto colpito da questo gesto in diretta Tv.Leggi anche –>è morto, addio al famoso calciatore Non solo il mondo del calcio piange ...

Corriere della Sera

Venerdì sera ha partecipato a(vinto da gIANMARIA , promosso tra i grandi insieme ai Colla zio, Shari, Olly, Sethu e Will) e ha annunciato il titolo della canzone che porterà alla ...La prima polemica di2023 la firma Madame . La giovane artista, tra i 22 Big in gara al Festival in programma a febbraio, è stata accolta ieri sera sul palco dida Amadeus per annunciare il titolo della sua canzone. Secondo i rumors il titolo originale del brano era 'Puttana', ma quello ufficiale è 'Il bene nel male'. Una scelta dell'ultimo ... Sanremo Giovani, il giallo su Madame: il suo brano «Put...» ha cambiato titolo Con la finalissima di Sanremo Giovani è stato completato il cast dei cantanti in gara al 73° Festival della canzone italiana. Nel corso della serata, dopo ...Tutto pronto al Teatro del Casinò di Sanremo dove questa sera Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani, portando a casa anche il cast definitivo dei cantanti in gara a ...