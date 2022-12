Sanremo Giovani 2023 | gIANMARIA e i cinque cantanti promossi tra i Big

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 17 dicembre 2022) Life&People.it Serata finale diche ha decretato i sei vincitori dei 12 finalisti che si uniranno ai big in gara sul palco dell’Ariston.(non è un errore grafico, è proprio stilizzato così) è il vincitore assoluto di questa edizione decretato dalla commissione artistica (composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) che lo ha votato. Gli ospiti speciali di questa serata sono stati proprio gli altri 22 “Big” che hanno rivelato i loro pezzi in gara; 12 artisti sono stati votati dalla Commissione musicale del Festival, e non da un televoto da casa, a differenza della gara tradizionale. Come annunciato da Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival diquest’anno gli artisti in gara saranno ben 28 per dare maggiore spazio ai ...