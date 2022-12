Sanremo 2023 | Paola & Chiara in gara con il brano Furore

(Di sabato 17 dicembre 2022) Si intitolala canzone chepresenteranno inal Festival disono inalla 73° edizione del Festival dinella categoria Big con il(Columbia Records/Sony Music Italy), scritto daIezzi,Iezzi, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettore, Alessandro La Cava.Le sorelle Iezzi dopo aver vinto nella categoria Nuove Proposte del Festival didel 1997 con ilAmici come prima e dopo aver preso parte anche alle edizioni del 1998 (Per te) e ...

Amadeus e Gianni Morandi: 'Tutte le strade portano a' - guarda MA C'È UN GIALLO - La canzone di Madame, come confermato dal Corriere della sera, avrebbe dovuto intitolarsi 'Puttana'. Però, al ...A febbraio, dal 7 all'11 andrà in onda la 73ª edizione del Festival di. Ancora una volta al timone della kermesse ci sarà Amadeus che ricoprirà il ruolo di conduttore e direttore artistico, ... Sanremo 2023, ecco i titoli delle canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival Genova - Il genovese Olly conquista un posto tra i Big in gara nella 73° edizione del Festival di Sanremo, dove si esibirà con Polvere. Olly è stato proclamato tra i vincitori di Sanremo Giovani 2022 ...A febbraio 2023, dal 7 all'11 andrà in onda la 73ª edizione del Festival di Sanremo. Ancora una volta al timone della kermesse ci sarà Amadeus che ricoprirà il ruolo di conduttore e direttore artistic ...