Sanremo 2023 | indiscrezione bomba | Madame costretta a cambiare tutto last minute?

(Di sabato 17 dicembre 2022) Un’vedeper il Festival di. Ecco quanto è accaduto La cantante vicentina fa parte dei 22 big della prossima edizione della kermesse musicale e insieme ai suoi colleghi è andata in scena durante la serataGiovani per presentare il titolo della sua canzone. Dopo l’eccellente performance L'articolo proviene da Inews24.it.

Il duo sbarcherà sul palco dell'Ariston con il brano 'Furore', come annunciato ieri nel corso diGiovani. Per l'occasione, il conduttore e direttore artistico, Amadeus , ha mostrato una clip ...Ancor prima di iniziare, il Festival diha già la sua polemica . Nella serata di ieri - venerdì 16 dicembre - oltre a decretare i ...la kermesse che andrà in scena dal 7 all' 11 febbraio, ... Sanremo 2023, ecco i titoli delle canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival Mancano ancora un paio di mesi al Festival di Sanremo 2023, ma la kermesse musicale fa già discutere: è giallo, infatti, sulla canzone di Madame, il cui titolo sarebbe stato cambiato all’ultimo second ...Chi sono, da dove vengono e cosa cantano i sei giovanissimi che hanno superato le selezioni della versione Giovani del Festival ...