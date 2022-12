SANREMO 2023 | I 28 BIG IN GARA E I TITOLI DELLE CANZONI OVAZIONE PER ANNA OXA

(Di sabato 17 dicembre 2022) Con la finalissima diGiovani è stato completato il cast dei cantanti inal 73° Festival della canzone italiana. Nel corso della serata, dopo l’esibizione dal vivo di fronte alla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il maestro Leonardo De Amicis, è stato decretato che a salire sul palco dell’Ariston saranno Colla Zio, gIANMARIA, Olly, Sethu, Shari, Will. Il Festival73, in programma dal 7 all’11 febbraio, andrà in diretta su Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay, dal Teatro Ariston di. La serata diGiovani ha visto, inoltre, la partecipazione dei 22 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in. Con ...

Will con il brano " Le cose più importanti " supera la finalissima diGiovani e conquista un meritatissimo posto al Festival di. Il giovane artista che negli ultimi anni è diventato una vera e propria icona della nuova musica pop si prepara così a calcare per la prima volta l'ambitissimo palco dell'Ariston tra I ...Sarà presente davanti i giardini del Palazzo del Parco l'Associazione Parmurelu D'Oru per le iscrizioni e le segnalazioni su nomi dei candidati per il Parmurelu D'Oru. Presente lo stand Telethon.Madame ha cambiato il titolo della canzone che porterà al Festival di Sanremo 2023, ma la parola “puttana” resterà nel testo, essendone ...Will supera la finalissima di Sanremo Giovani con il suo brano "Le cose più importanti" e conquista un posto al Festival Will con il brano “Le cose più ...