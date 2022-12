Sanremo 2023 | ecco i 6 giovani che gareggiano tra i Big

Open

Completo il cast dei finalisti al Festival di. La lista definitiva dei 28 Big in gara è stata completata nella prima serata in diretta su Rai1 nella serata di venerdì 16 novembre. I sei giovani che si sono aggiudicati la ...Ha anche collaborato con Benji e Fede e il trio Il Volo: aparteciperà con il brano ' Egoista'. A febbraio all'Ariston parteciperà anche Will, classe 1999, e originario di Vittorio ... Sanremo 2023, ecco i titoli delle canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival Ecco i 6 giovani artisti vincitori di Sanremo Giovani e pronti a calcare il palco del Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023 insieme agli altri 22 Big selezionati da Amadeus ...Chi sono, da dove vengono e cosa cantano i sei giovanissimi che hanno superato le selezioni della versione Giovani del Festival ...