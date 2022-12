Sanremo 2023 | ecco come doveva intitolarsi originariamente il brano presentato da Madame

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ieri sera, nel corso diGiovani, Amadeus ha ufficializzato i titoli dei brani che saranno portati sul palcoscenico del teatro Ariston dai Big in gara. Fra questi, anche. La giovanissima artista si esibirà con la canzone Il bene e il male. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate da Fanpage.it, il titolo sarebbe stato cambiato a ridosso della puntata: Nel corso della finalissima diGiovani, Francesca Calearo in arteè salita sul palco per anticipare il titolo delche ha preparato per la gara dei Big. Il titolo ufficiale annunciato da Amadeus è “Il bene nel male”, ma Fanpage.it apprende che è stato cambiato a ridosso dell’annuncio, per via di “una scelta artistica dell’ultimo minuto”. Il, si intitolava infatti ...