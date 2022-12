“Sanremo 2023” | Amadeus corre ai ripari | il primo “scandalo” evitato

(Di sabato 17 dicembre 2022) News tv. “”,cambia il titolo della canzone di Madame: svelato il motivo. Dopo l’annuncio al TG1 dei 22 connti in gara da parte di, ieri sera venerdì 16 dicembre c’è stata la finalissima diGiovani dopo la quale in sei sono riusciti ad approdare all’Ariston: gIANMARIA (vincitore della gara), Colla Zio, Shari, OLLY, Sethu, e Will. Inoltre i big in gara hanno presentato i titoli delle loro canzoni per il Festival di. In queste ore sta facendo discutere il titolo del brano di Madame. Stando a quanto riporta il sito Fanpage.it,avrebbe disinnescato la prima bomba modificando il titolo della canzone portata in gara dalla ragazza. Scopriamo insieme cos’è accaduto dietro le ...

Open

Completo il cast dei finalisti al Festival di. La lista definitiva dei 28 Big in gara è stata completata nella prima serata in diretta su Rai1 nella serata di venerdì 16 novembre. I sei giovani che si sono aggiudicati la ...Ha anche collaborato con Benji e Fede e il trio Il Volo: aparteciperà con il brano ' Egoista'. A febbraio all'Ariston parteciperà anche Will, classe 1999, e originario di Vittorio ... Sanremo 2023, ecco i titoli delle canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival Completo il cast dei finalisti al Festival di Sanremo 2023. La lista definitiva dei 28 Big in gara è stata completata nella prima serata in diretta su Rai1 nella serata di venerdì 16 novembre. I sei g ...Un altro importante tassello del prossimo festival di Sanremo è andato a posto. All'appello per completare il cast dei 28 artisti in gara all'Ariston, mancavano in sei: i migliori tra i 12 finalisti d ...