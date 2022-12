Sanità | Verdoliva | “Vicinanza all’equipaggio del 118 aggredito”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Difficile trovare parole che possano realmente esprimere ciò che provo. In qualità di direttore generale di questa Azienda voglio far arrivare forte la solidarietà di tutta la Direzione strategica nei confronti dell’equipaggio del 118 che si è trovato a dover soccorrere la paziente sotto la minaccia delle armi. Ma è da cittadino, da utente del Servizio sanitario, che voglio dire grazie a questi operatori e all’autista dell’ambulanza, per quanto hanno fatto.E come loro, le donne e gli uomini che ogni giorno sono impegnate in prima linea”. E’ quanto afferma Ciro, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro in merito all’aggressione subita ddel 118 nel corso della quale una pistola è stata puntata alla tempia di un medico. “Da ipocriti li abbiamo chiamati eroi nei giorni più bui della ...