San Giorgio a valanga | gli oro-nero riprendono la corsa verso la vetta

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio (Bn) – Vince e convince il Sandi mister Francesca che si impone grazie alle reti di Iarrobino, Vernacchio, Giacomo Zampetti e Saviano (doppietta per lui) e vola al terzo posto. Grande prova di forza del Football Club Sanche fa suo il big match con il San Leucio, valido per la l’ottava giornata del campionato di Terza categoria Girone A. Al Comunale di San Leucio termina 5-1 per gli uomini di mister Francesca, che aprono le danze già al minuto otto del primo tempo con Iarrobino che porta in vantaggio i gold-black. Poco prima della mezz’ora di gioco, precisamente al 27’, il Santrova il raddoppio con Vernacchio, ancora una volta in gol in questo inizio di stagione. La prima frazione si chiude, dunque, sul 2-0 per la formazione sangiorgese. La musica non ...