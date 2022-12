Sabato Shopping | i consigli del 17 dicembre

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il piumino di Avatar, le sneaker interamente ricoperte di cristalli, la collezione total white. Sono solo alcuni dei suggerimenti diche vi proponiamo per questo weekend

Vanity Fair Italia

Domenica 18 dicembrenatalizio nel cuore della città, emanata ordinanza che vieta transito e sosta nella piazze del centro Oltre all'atteso Christmas Party di17, appuntamento natalizio anche per Retrò , ...Sciopero negozi e supermercati il 24 e 31 dicembre, perché loè a rischio Insomma, il 24, che oltretutto quest'anno capita di, rischia di rappresentare il giorno clou per gli ultimi ... Sabato Shopping: i consigli del 10 dicembre L’atmosfera natalizia colora di magia la città di Aosta con il Mercatino di Natale "Marché Vert Noël", che trasforma le centralissime piazze Roncas, Caveri e Giovanni XXIII (piazza della Cattedrale) i ...Anche “Sinistra con” aderisce allo sciopero generale e sarà presente alla manifestazione indetta da CGIL e UIL per venerdì 16 dicembre a Lucca. “Il Governo di destra – dichiara Sinistra con – “ fa fin ...