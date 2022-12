WIRED Italia

... ambientata intra il 1598 e il 1605, nel 'periodo dei torbidi', Boris Godunov diventa Zar di tutte le Russie in seguito all'uccisione, avvenuta in circostanze, dell'erede legittimo ...Zarevi Dimitri, figlio di Ivan il Terribile ed erede al trono di, è stato assassinato in circostanze. Guardie e sacerdoti esortano il popolo ad acclamare il boiardo Boris Godunov ... Russia, le misteriose interferenze ai segnali gps Mega incendio in un centro commerciale alla periferia di Mosca, vicino l'aeroporto della capitale russa, si registra un morto ...Grande attesa per la Prima della Scala di Milano. Quest’anno ad aprire la stagione lirica sarà il Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij ...