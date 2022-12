Roma | Pd in piazza contro la manovra Letta | “Governo ci ascolti su opzione donna e salario minimo”

Corriere TV

... lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al decennale di Fratelli d'Italia indel Popolo a. Secondo Giorgetti "la nuova norma che regola gli extraprofitti non è perfetta ma ...... dice ancora dal palco allestito indel Popolo a, dove da giovedì è in corsa la festa per il decennale. Manovra - Bruxelles out out su pos, contante, pensioni e condono fiscale Fratelli d'... Roma, un cinghiale attraversa piazza Mazzini in pieno giorno Quattordici ciclisti sono partiti da piazza San Pietro per andare ad abbracciare i bambini ricoverati nel Centro di cure palliative pediatriche aperto a marzo a Passoscuro ...Roma, 17 dic. (Adnkronos) - La piazza, col palco sistemato a metà, è stata riempita con tanto di bandiere Pd distribuite ai partecipanti. Compreso il figlio di Paola De Micheli, per mano ...