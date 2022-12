Roma | Mourinho frena il Portogallo

(Di sabato 17 dicembre 2022) "No, grazie". Josérespinge le avances del, a caccia di un nuovo ct per la nazionale dopo l'addio a...

Con la squadra nerazzurra vince 2 Coppe Italia (nella prima finale di ritorno contro laè sua ... per poi lasciare l'incarico poco dopo l'arrivo di José. Con il tecnico marchigiano, ...Titoli di coda sul capitolo del doppio ruolo per, in questi giorni accostato alla panchina del Portogallo dopo l'addio di Santos. Laper il momento è chiara definendo "irreale" lo ...Squadra nervosa e ancora senza idee Falsa partenza per la Roma in Algarve, sconfitta per 3-0 dal Cadice penultimo nella Liga nella prima delle tre amichevoli portoghesi. Mourinho era consapevole delle ...Il tecnico ascolterà i progetti del club La priorità va alla Roma, meglio chiarirlo subito. Mourinho partirà nel 2023, il 4 a gennaio all’Olimpico nella sfida contro il Bologna, con la voglia di rispe ...