Roma | morto ' Gigi' Caramico | storico barbiere dell' Alberone | aveva 92 anni

L' Alberone perde un pezzo di storia. ÈLuigi Caramico , storico barbiere del quartiere romano. Aveva 92 anni. Per tutti, clienti e famigliari, era semplicemente 'Gigi'. Una vita dietro allo sgabello, con forbice e pettine in mano. Ha ...Uno dei due èsubito al momento dell'impatto, il secondo è deceduto poco dopo all'ospedale di ... I rilievi sono stati effettuati dalla polizia diCapitale. Secondo i primi accertamenti il ... Incidente a Roma: con lo scooter contro un autocarro, morti due giovanissimi I funerali di Sinisa Mihajlovic si terranno lunedì alle 11 a Roma, probabilmente nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ...Dopo l'addio a Sinisa Mihajlovic, è ora ufficiale sia il luogo della camera ardente che la data dei funerali. La camera ardente per l'ex calciatore ...