Roma | il ritiro natalizio e l' accoglienza di Albufeira | tutto sulla settimana in Portogallo

INVIATO AD ALBUFEIRA - Lada mercoledì pomeriggio si trova in Portogallo per il suo terzoin Algarve. Stavolta con l'attenzione mediatica dei giornalisti portoghesi che stanno provando a intercettar e José Mourinho ...Poi l'arrivo in Italia indossando la maglia diSampdoria, Lazio e Inter. Nel 2006 ildal calcio giocato ma non dal pallone diventando il vice allenatore di Roberto Mancini a Milano, con l'...L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, potrebbe diventare in nuovo Ct del Portogallo, che starebbe pensando di proporre un contratto part-time all’allenatore ...INVIATO AD ALBUFEIRA - La Roma da mercoledì pomeriggio si trova in Portogallo per il suo terzo ritiro in Algarve. Stavolta con l'attenzione mediatica dei giornalisti portoghesi che stanno provando a ...