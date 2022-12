Rkomi si racconta | «Rubavo il profumo a mio fratello»

Leggi su amica

(Di sabato 17 dicembre 2022) Courtesy of Press Office Non immaginatevi la classica rockstar bella e dannata.è ragazzo timido, schietto e dotato di un ottimo senso dell’umorismo. All’anagrafe Mirko Martorana, il 28enne originario della periferia milanese è rimasto con i piedi per terra, nonostante i numerosi traguardi raggiunti negli ultimi mesi. Il 2022, in effetti, è stato un anno dorato per il giudice vincitore di X Factor (i suoi Santi Francesi hanno sbaragliato tutti durante la finale dell’8 dicembre). Dal Festival di Sanremo con Insuperabile al settimo disco di platino per l’album Taxi Driver fino al ruolo di concorrente in Celebrity Hunted: Caccia all’uomo su Prime Video, perl’ultimo anno è stato pieno di novità. Non ultima la collaborazione con Paco Rabanne per One Million, l’iconica fragranza della maison. Non lasciatevi ingannare dalle parole del suo ...