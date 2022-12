Ritardi sul Pnrr | mancano all’appello 15 progetti Ma il ministro Fitto minimizza | gli obiettivi sono raggiungibili

(Di sabato 17 dicembre 2022) Su 55del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da conseguire al 31 dicembre, nestati “pienamente raggiunti 40” mentre altri 15“in via di finalizzazione”. Lo stato di attuazione delal momento sembrerebbe “non spingere” l’esecutivo Meloni a varare entro la fine dell’anno un decreto legge per accelerare il raggiungimento deglifissati. Questo, secondo quanto si apprende, è l’orientamento emerso nella cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi ieri, in cui – viene spiegato – non sarebbero emersi “preoccupanti”. Si trattava della seconda riunione della Cabina di regia sulcoordinata dalper gli Affari europei, la Coesione territoriale e il, Raffaele ...

