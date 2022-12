Riforma di C bocciata | Ghirelli si dimette e lascia la presidenza di Lega Pro

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il presidente dellaPro, Francesco, ha annunciato in serata le sue dimissioni (o perlomeno le sue dimissioni sono state fatte circolare in maniera non ufficiale). Dovrebbero essere ...

Calcio in Pillole

Nella votazione a scrutinio segreto del 15 dicembre, infatti, non è stato raggiunto il quorum di 40 voti favorevoli (su 59) necessario per approvare il progetto di, da sottoporre poi alla ...Lache prevedeva un cambio di format è stata ormai definitivamentee il presidente ha deciso di fare un passo indietro. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro © ... Lega Pro, bocciata la riforma: Ghirelli si dimette Francesco Ghirelli si è dimesso da presidente della Lega Pro . Lo ha annunciato lo stesso Ghirelli in una nota. "Ho aspettato ...Ieri non è stato raggiunto il quorum di 40 voti favorevoli per approvare il progetto: perciò il numero uno ha deciso di lasciare l’incarico con effetto immediato ...