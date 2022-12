Ricevuto dal Papa il clochard di Viareggio che aiuta i senza dimora - Cronaca - lanazione.it

(Di sabato 17 dicembre 2022) La storia di Gian Piero, chiamato Wue, che in città si occupa anche di raccogliere rifiuti e tenere pulite le ...

LA NAZIONE

La storia di Gian Piero, chiamato Wue, che in città si occupa anche di raccogliere rifiuti e tenere pulite le ......tatuaggio durante l'allattamento , agli attacchi per il costoso servizio fotografico, l'influencer hanumerose critiche, alle quali non ha mancato di rispondere con altrettante ... Ricevuto dal Papa il clochard di Viareggio che aiuta i senza dimora Ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Enrico Calandro ha incontrato gli Ufficiali, una rappresentanza di militari della sede, dei Comandi periferici ...Nell'ordinanza cautelare del gip Giuseppe Molfese che ha sequestrato ai vertici della Karibu un tesoretto da quasi 650 mila euro il giudice scrive che «dagli elementi ...