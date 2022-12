Regionali Lombardia | è ufficiale | gli iscritti del M5S approvano l’alleanza col Pd

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo il via libera altra M5S e Pd in vista delle, il presidente pentastellato Giuseppe Conte aveva chiarito che l’ultima parola in merito spettasse comunque agliresidenti in Regione, che si sarebbero espressi attraverso il canonico sistema di votazioni online. La consultazione si è conclusa ieri e il verdetto è stato chiaro: l’abbraccio con il Pd per la corsa al Pirellone ci sarà. A votare sono stati 4.866, 3.078 dei quali hanno espresso parere favorevole al, contro i 1.788 contrari. Il quesito al quale sono stati chiamati a rispondere era il seguente: “Sei d’accordo, sulla base degli obiettivi programmatici condivisi, che il MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della ...

... Silvio Berlusconi, a Palazzo delle Stelline a Milano, in occasione del lancio della campagna elettorale azzurra in vista delle elezioniina sostegno della ricandidatura di ...... Fontana: 'Moratti Non so chi le abbia promesso candidatura'2023, Fontana incassa il sì:..., Letizia Moratti in visita al GdB: "Brescia merita più attenzione" Leggi qui il GdB in ...Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha ringraziato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine di un evento elettorale ...Milano, 17 dic. (Adnkronos) - "In questo governo non ho preso alcun ruolo istituzionale, e me lo meritavo, anche pensando alla caduta che ho fatto. I medici mi hanno detto che sono vivo per miracolo..