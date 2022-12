Reggina-Bari | le formazioni ufficiali | Menez contro Antenucci

Strill.it

...30 Partizan - Anadolu Efes 82 - 79 Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Croazia - Marocco 2 - 1 CALCIO - SERIE B 18:00 Pisa - Brescia 2 - 0 20:30BASKET - LEGA BASKET ...... prima della classe: i rossoblù devono correre per superare ilterzo in classifica, colmare la distanza dalla(calabresi e pugliesi si sfideranno in scontro diretto) seconda e ... Reggina-Bari: le probabili formazioni - strill.it È tempo di big match per il Bari. Questa sera, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, i biancorossi affronteranno la Reggina, seconda forza del campionato di Serie B. I ...