Regali di Natale 2022 | l’indagine di Kruk Italia

Il Post

Il giorno dinon è solo buon cibo, pandoro, panettoni e lo scambio dicon amici e parenti. Ilpuò anche essere un giorno da trascorrere in panciolle davanti la tv dopo un pranzo luculliano. Può anche essere una fetta di dolce tipico e una buona serie tv . ...... cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping per idi2021, la cui attivazione è ... Un regalo di Natale al giorno: -9 “Pacchi in giacenza”, fate attenzione alle mail truffa di Natale. La Polizia di Stato mette in guardia i cittadini. “In questi giorni in cui si fanno gli acquisti dei regali di Natale anche online, ...“Che bello! quante cose di cui non ho bisogno!”. Liste infinite ed estremamente specifiche: dal New York Times alle riviste più disparate. Per i bambini, soprattutto, ci sono ombrellini Armani, person ...