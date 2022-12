Re Carlo ha deciso di invitare Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione nonostante il doc di Netflix | ecco cosa ha detto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il 6 maggio 2023 ci sarà ladidi ReIII. Ora, dopo la messa in onda di, il documentario sui Sussex prodotto dache contiene non poche recriminazioni e accuse più o meno velate verso la famiglia reale, in tanti si aspettavano che il futuro re non volesse saperne di avere i due tra i partecipanti al grande evento. Stando al Daily Mail invecehadi invitarli. Li avrebbe incontrati e avrebbe fatto sapere di “amare i suoi due figlistessa maniera”. La strada per arrivare a maggio è ancora lunga e in mezzo c’è la biografia del secondogenito die Diana, Spare (in uscita a gennaio), nella quale pare che ci siano dettagli molto forti sulle relazioni ...