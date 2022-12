Rassegna stampa di sabato 17 dicembre | le prime pagine dei quotidiani

Zerocinquantuno.it

Il mondo del calcio è in lutta per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Lo ricordano tutti i principali quotidiani sulle loro prime pagine: da 'Sinisa per sempre' della Gazzetta dello Sport all'...Come nacque l'idea Il 21 luglio 2019, una settimana dopo la conferenzain cui annunciò di ... E con Mihajlovic che rapporto ha avuto Nell'estate 2021 organizzai unadi incontri ... Rassegna stampa 16/12/2022 StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Non c’è posto in ospedale. In ambulanza per 2 ...Pescara. Domenica 18 dicembre alle ore 17:00 presso il Teatro Auditorium Giovanni Paolo II (Parrocchia Madonna Del Rosario) in Via Cavour a Pescara ci sarà il ...