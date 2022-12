leggo.it

I carabinieri della stazione Musocco di Milano , nell'ambito di controlli negli hub del trasporto pubblico, hanno arrestato per rapina aggravata due ragazzi di 19 e 17 anni che avevano rapinato un ...Ancora una brutta storia di violenza E quando il tassista chiede il conto i duetirano fuori un coltello e le parti si invertono. Sono i due ragazzi a chiedere denaro, tutto quello che il ... Rapinano i passeggeri dell'autobus a Milano: arrestati due nordafricani di 19 e 17 anni I carabinieri della stazione Musocco di Milano, nell'ambito di controlli negli hub del trasporto pubblico, hanno arrestato per rapina aggravata ...L'aggressione giovedì sera. Il convoglio danneggiato da almeno due persone prima della partenza per Milano. Contro il ferroviere insulti, sputi e pugni. Una volta a terra gli hanno portato via il port ...