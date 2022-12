Qui siamo dispiaciuti per la sua rimozione Fiorello | lo sfogo in diretta

(Di sabato 17 dicembre 2022), chiudendo la puntata della settimana di Viva Rai2!, questa mattina 16 dicembre, rende omaggio a Lirio Abbate, ormai ex direttore de L'Espresso: "Volevo salutare un mio amico. Si chiama Lirio Abbate. A questo punto mi tocca dire, ex direttore de L'Espresso", ha detto il conduttore. Che ha aggiunto: "È stato rimosso proprio ieri, all'improvviso. E questa cosa dispiace anche a noi. Vi faccio vedere l'ultima copertina sua de L'Espresso. L'uomo dell'anno, questo ragazzo, Lorenzo Parelli, che purtroppo oggi non c'è più, morto sul lavoro. Grazie Lirio Abbate". Quello che è stato direttore de L'Espresso subito dopo Marco Damilano, è stato infatti rimosso e sostituito dall'editore. Una scelta che non è stata condivisa dai giornalisti della testata che hanno proclamato lo stato di agitazione. Lirio Abbate ha spiegato così sull'ultimo numero de ...

La Repubblica

lo spettatore si lascia andare al prodigio e nei prodigi, lo sappiamo, vengono esauditi ...durante la Seconda Guerra Mondiale; domina la faccia del Duce. I balilla insegnano a uccidere; il ...Sinisa, nonché da tifoso e da ex presidente onorario del Bologna , l'ultima squadra allenata da Mihajlovic, ha espresso il proprio cordoglio: "Pensare che, nel paese della musica, insieme a ... Dalla, Guccini e Poldo: gli Ex Vito appesi in osteria. “Qui siamo stati tanto felici” La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...