Quanti soldati vuole sacrificare la Russia Fin dove si spingerà Putin

(Di sabato 17 dicembre 2022) Guerra in Ucraina, arrivano le reali intenzioni del Cremlino. Secondo il "New York Times", Vladimirè pronto ad accettare la morte o il ferimento di 300milarussi, cioè circa tre volte le perdite stimate finora. Lo scrive il "New York Times", secondo cui un membro della Nato sta avvertendo gli Alleati di questo. Stando al giornale, persone che conosconodicono che è pronto aun numero indicibile di vite e denaro per tutto il tempo necessario e che i russi hanno consegnato un messaggio forte al presidente Usa Joe Biden, cioè che «non importarussi vengano uccisi o feriti sul campo di battaglia, lanon si arrenderà».

Il Sole 24 ORE

