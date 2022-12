(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Sono, sono due persone che non hanno mai avuto nessun problema con la giustizia. Sono” quello che le viene contestato. Nicola Colli, difensore di Maria Dolores Colleoni e Silvia, rispettivamentedell’ex eurodeputato del gruppo S&D Antonio, commenta così all’Adnkronos lo stato d’animo delle sue assistite. Arrestate lo scorso 9 dicembre su mandato di arresto europeo, e ora entrambe ai domiciliari, compariranno lunedì 19 e martedì 20 davanti alla corte d’appello di Brescia per l’udienza di consegna con cui i giudici dovranno decidere se affidarle alla giustizia belga. Da quanto emerge nel mandato di arresto europeo firmato dal giudice belga Michel Claise le due donne “sembrano essere ...

Adnkronos

Nicola Colli, difensore di Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamentee figlia dell'ex eurodeputato del gruppo S&D Antonio Panzeri, commenta così all'Adnkronos lo stato d'animo ...Per la giustizia belga l'ex europarlamentare del Pd e poi di Articolo Uno è componente di "un'organizzazione criminale" che sarebbe finanziata da Marocco e Qatar, e la(così come la figlia) "... Qatargate, moglie e figlia Panzeri: "Incredule ed estranee a tutto" Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex eurodeputato del gruppo S&D Pier Antonio Panzeri arrestato a Bruxelles con le accuse di corruzione e riciclaggio, ...(Adnkronos) – “Sono incredule, sono due persone che non hanno mai avuto nessun problema con la giustizia. Sono estranee a tutto” quello che le viene contestato. Nicola Colli, difensore di Maria Dolore ...