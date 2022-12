Qatar | Letta | “Pd parte lesa | chi ha sbagliato paghi il conto”

(Di sabato 17 dicembre 2022) ROMA – Pd in piazza contro la manovra del governo Meloni, e dal palco Enricousa parole dure anche sui casi di corruzione emersi dall’inchiesta legata al. “Noi ora passiamo il testimone di un partito fatto di gente perbene, non accetteremo mai tutta la sporcizia che ci sta cadendo addosso con questo scandalo”, ha affermato il segretario: “Noi siamo, abbiamo chiesto una commissione di inchiesta e chiederemo che chi hail”. A proposito della legge di bilancio all’esame del Parlamento,ha spiegato che il suo partito sta “lavorando perché questa manovra sia meno peggio. Da questo palco faccio un appello al governo perché se non vuole accogliere tutte le nostre proposte, almeno accolga quelle essenziali, su ...

Corriere TV

...di essersi stupita e arrabbiata un mese dopo quando ha appreso che Kaili si era recata inal ... Sulla vicenda è tornato ad indignarsi il segretario del Pd Enrico: "Noi ora passiamo il ...Il Pd è "un partito fatto di persone per bene, non accetteremo mai tutta la sporcizia che ci sta cadendo addosso, uno scandalo inaccettabile", dice il segretario Enrico, "abbiamo chiesto una ... Qatar, Letta: «Non accettiamo sporcizia su di noi» Dopo l’arresto di venerdì 9 dicembre, nei giorni scorsi sono già stati confermati gli arresti per l’ex eurodeputato Antonio Panzeri, per il compagno e assistente di Kaili Francesco Giorgi e per Niccol ...L’ex premier: «Nel mio caso non ci sono porte girevoli, ma stagioni diverse. Faccio il consulente, ma non sono più parlamentare». Panzeri «Una persona che stimavo».