Qatar 2022 | l’orgoglio del Marocco che ha fatto la Storia

(Di sabato 17 dicembre 2022) In questi Mondiali di, ilhala: è la prima africana a raggiungere il quarto posto nella competizione Un tweet di TFt Morocco esprime perfettamente il significato dell’impresa fatta dalla nazionale, la prima africana a raggiungere il quarto posto: «É la fine di una bellissima avventura, qualche rimpianto ce l’avremo inevitabilmente ma possiamo camminare a testa alta ed essere orgogliosi di tutti questi soldati che hanno dato tutto per noi». C’est la fin d’une magnifique aventure, on aura forcément quelques regrets mais on peut marcher la tête haute et être fiers de tous ces soldats qui ont tout donné pour nous ???? pic.twitter.com/7u6tBlANZv— TFT MOROCCO ?? (@TFT Morocco) December 17,L'articolo proviene da Calcio News 24.

Adnkronos

... anche a causa del lunghissimo stop del campionato per via dei Mondiali di, ha riguardato la materia delle rateizzazioni delle tasse per i club di Serie A e non solo. Pallone Serie A ©...... la Croazia ha lasciato il Mondiale dicon un successo sul Marocco e soprattutto con il terzo posto in tasca. Il secondo podio consecutivo per una nazionale che non smette di stupire, dopo ... Qatar 2022, Croazia sul podio per il secondo Mondiale consecutivo Al rientro dai Mondiali in Qatar ha fatto molto discutere l’enorme tatuaggio che Richarlison si è fatto incidere sulla schiena ...La presunta “rete di corruzione” all’interno del Parlamento europeo potrebbe estendersi oltre il Qatar e il Marocco, secondo l’eurodeputato dei Socialisti e Democratici italiani ...