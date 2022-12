Qatar 2022 | Croazia medaglia di bronzo Il Marocco chiude quarto

(Di sabato 17 dicembre 2022) Doha – I Mondiali sono ormai prossimi alla chiusura ed il podio inizia a delinearsi. Nella finalina per il terzo posto, è laa conquistare ladigrazie alla vittoria per 2-1 sul. In aggiornamento…

Liberoquotidiano.it

La Croazia chiude l'esperienza al Mondiale incon la medaglia di bronzo. La squadra di Dalic , nella finalina valevole per il terzo posto nel torneo iridato, si impone sulla sorpresa Marocco con il risultato finale di 2 - 1. A decidere il ...Le pagelle dei protagonisti del match tra Croazia e Marocco, valido per la finale terzo - quarto posto dei mondialiLe pagelle dei protagonisti del match tra Croazia e Marocco, valido per la finale terzo - quarto posto dei mondiali. PAGELLE: CROAZIA (3 - 4 - 1 - 2): Livakovic 6.5; Stanisic 6, ... Qatar 2022, il ruolo che ha stravolto il Mondiale: ciò che nessuno ha notato Il secondo posto di Russia 2018, il terzo centrato ora in Qatar: la Croazia chiude un altro ottimo Mondiale battendo nella finalina un grande Marocco, capace di scrivere la propria storia e di tutta l ...La T-shirt da record, issata in attesa della finale dei mondiali in Qatar, è larga 12 metri, lunga 18 e pesa oltre 100 chili. È stata realizzata da un gruppo di lavoratori tessili di Serodino a Nord-o ...