Produzione | regia e messa in onda della Serie B Sky gestiti da remoto

Leggi su digital-news

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sky, NVP e LegaB portano in Italia per la prima volta la Full Remote Production, una vera e propria tecnologia innovativa impiegata per lapartita Pisa-Brescia del campionatoBKT. Si tratta di un’innovazione mai sperimentata prima in Italia per unacompleta in campionati professionistici, che permette di gestire a distanza la, lae laindei...