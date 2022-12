Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Sinisa per sempre”

Tutto Napoli

Mise a rischio una storica amicizia ventennale Ivan Zazzaroni quando rese noto a tutti, scrivendolo insul Corriere dello sport, quel segreto che si portava dietro Mihajlovic da qualche giorno. Il direttore del quotidiano sportivo romano rivelò la malattia del tecnico del Bolognadi ...Il grande ex calciatore e allenatore che ci ha lasciati nella giornata di ieri, si prende completamente lacon il titolo 'Sinisa per sempre'. Vengono messe in evidenza anche le parole di ... PRIMA PAGINA - L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Sinisa per sempre" Fiero, orgoglioso, a volte spigoloso, non è mai sceso a compromessi. Una carriera da calciatore vincente, mago delle punizioni e leader di qualunque spogliatoio ...Ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 17 dicembre 2022 ...