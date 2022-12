Prima dell' Argentina la Francia costretta ad affrontare un virus misterioso

(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI - Alla vigiliaa finale del Mondiale di Calcio in Qatar contro l'e Lionel Messi, la nazionale di calcio francese deve far fronte alla diffusione di uninfluenzale. La squadra è da giorni colpita da un(che dà febbre, mal di stomaco e mal di testa) e non è chiaro se domani, domenica 18 dicembre, sarà al completo. L'allenatore, Didier Deschamps, ha assicurato che sta prendendo "tutte le precauzioni possibili", ma ieri la coppia difensiva centrale Raphael Varane e Ibrahima Konate ha saltato l'allenamento, insieme all'ala Kingsley Coman. "Stiamo cercando di prendere quante più precauzioni possibili, rimanere calmi e concentrati, adattarci se necessario e andare avanti", ha detto il Ct incontrando stamane la stampa a Doha. "Ovviamente sarebbe meglio se non ...

Open

...tutti i giorni - testimonia con i fatti e rilancia il senso più autentico della missione''... I ciclisti di Athletica Vaticanadella partenza Lo sport come grande esperienza umana Al simbolico ...... certificazione'handicap attestante la denominazione'ente che ha rilasciato il documento, ... leggi anche Quale ISEE bisogna presentare per il bonuscasa giovani Cosa non va dichiarato ... «Kadyrov doveva assassinare Zelensky prima dell'invasione», il retroscena dagli Usa sul piano fallito di Putin un credito di circa 20mila euro che saranno inviati in Comune nei primi mesi del 2023. Fino a pochi anni fa per cambiare le lampadine dei lampioni bastava la segnalazione ad Enel che inviava i tecnici ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...