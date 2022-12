Premi Atp di fine anno | Rune la novità | Coric il ritorno Ruud è il Gentleman

La Gazzetta dello Sport

Con la consegna deiil 2022 del tennis maschile va definitivamente in archivio. La nuova stagione è alle porte e tra qualche giorno, giusto il tempo di festeggiare il Natale, si ricomincia. Chi sono stati i ......è stato selezionato dagli altri tennisti del circuitocome il più meritevole per ricevere il premio ' Stefan Edberg Sportsmanship Award ' nell'ambito dell'assegnazione dei varidegli... Premi Atp di fine anno: Rune la novità, Coric il ritorno. Ruud il gentleman Il croato quando si è operato alla spalla, a maggio 2021, era n. 278. Dopo dodici mesi ai box, il rientro a marzo 2022 e la chiusura della stagione da n. 26 del mondo ...Dai colleghi è arrivato per il danese il riconoscimento per lo straordinario 2022: a 19 anni ha vinto tre trofei (tra cui il Masters 1000 di Bercy) salendo in classifica fino alla top 10.