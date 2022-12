Pnrr Italia | governo | “Raggiunti altri 40 obiettivi | ne mancano solo 15” I risultati della cabina di regia

Corriere della Sera

Inilha avuto un effetto quasi dopante sulla ricerca e sull'accesso all'istruzione superiore. Il Governo intende cogliere appieno questa straordinaria occasione. Ilrappresenta un'...Sul"gli obiettivi del 2022 li raggiungeremo e li vogliamo raggiungere e prenderemo la rata ... 10 sono stati giudicati parzialmente in linea, cioè promossi con riserva, e 10, tra cui l', in ... Pnrr, è vero che siamo in ritardo L’Italia può fare a meno dei progetti Domande e risposte Nel corso della cerimonia conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Law al presidente emerito della Corte Costituzionale Amato ...Alla riunione – si legge nel comunicato – hanno preso parte i Ministri e i rappresentanti di tutti i Ministeri coinvolti, che hanno illustrato lo stato di attuazione di ciascun target e milestone di p ...