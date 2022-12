Piogge fino a oggi | poi torna l’Anticiclone | previsioni meteo weekend

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Rimonta delafricano almenoal Solstizio d’Inverno. Dopo settimane di maltempo, specie al Centro-Nord negli ultimi giorni,l’alta pressione subtropicale a garantire condizioni più stabili e soleggiate. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, prevede un miglioramento graduale su tutta l’Italia con ampi spazi soleggiati, ma avvisa: con l’alta pressione africana, durante l’inverno, abbiamo spesso nebbie e nubi basse; il tempo sarà molto bello soprattutto in montagna, lungo le coste ed al Sud, altrove non mancheranno momenti grigi, a tratti cupi. Dal punto di vista termico, le temperature sono previste in temporaneo calo sulla catena alpina, dove il freddo sarà a tratti pungente seppur in un contesto soleggiato, mentre continueranno ad essere decisamente ...

Agenzia ANSA

Quindi sarebbero state le abbondantidelle ultime ore a far crollare l'albero di 18 metri ...terreno alla base del tronco e insieme al forte vento può aver compromesso la stabilità del pino...Meteo Weekend. Residuenella giornata odierna Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Una ...il promontorio anticiclonico allungato sul Mediterraneo centrale eall'... Meteo: piogge fino a sabato poi tempo più stabile e sole (Adnkronos) - Rimonta dell anticiclone africano almeno fino al Solstizio d Inverno. Dopo settimane di maltempo, specie al Centro-Nord negli ultimi giorni, torna l alta pressione subtropicale ...Piogge sparse in alcune zone della Penisola in previsione di un netto cambio della circolazione che condizionerà i prossimi giorni. Già da domenica tempo in miglioramento in gran parte d'Italia. Cielo ...