Per chi ama gli inganni del destino

(Di sabato 17 dicembre 2022) PERFETTA ILLUSIONEGenere: melodramma PopRegia: Pappi Corsicato. Con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Ivana Monti, Daniela Piperno, Francesco Bonami Giuseppe Maggio e Carolina Sala in “Perfetta illusione”. Avrebbe potuto intitolarsi anche Scherzi delil film con cui Pappi Corsicato torna al lungometraggio di finzione dopo dieci anni. Il tema è quello che già attraversava Chimera, con la sua tessitura di illusioni e finte apparenze, declinato però in una chiave meno provocatoria e più realistica. Toni non ha il coraggio di dire alla moglie Paola che ha perso il posto e che ha trovato un impiego proprio grazie a Chiara, la causa del suo licenziamento, in una galleria d’arte dove spera di coltivare una passione per la pittura che la vita familiare aveva costretto a trascurare. Peccato ...