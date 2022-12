Pensioni minime | cosa sono e a chi vanno | come cambiano nel 2023

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia di oggi è certamente l’emendamento alla manovra che alza a 600 euro leper gli over 75. Un compromesso, che tiene conto delle poche risorse disponibili, rispetto alla proposta elettorale, supportata soprattutto da Forza Italia e da Silvio Berlusconi, di portarle a mille euro per tutti. Forse, non ci si arriverà mai. Ma la maggioranza e il governo hanno voluto fare un primo passo, simbolico, in quella direzione. Le novità. Nella manovra all’esame del Parlamento è previsto che leaumentino della quota necessaria ad assorbire l’aumento dell’inflazione, fissata per ilal 7,3%: dal 1 gennaio saliranno dagli attuali 525,38 a 563,73 euro mensili, per un totale annuo che aumenterà da 6.829,94 a 7.328,49 euro. Gli assegni ...