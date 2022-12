Pensiline per alunni | Di Santillo Volt Italia | “Urgenti per contrastare la pioggia”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Arpino (Ce) –per gli. È questa la richiesta dell’esponente diAniello Di, a cui tutti i giorni arrivano messaggi da parte di genitori che vogliono prevenire l’esposizione agli agenti atmosferici, derivanti dal maltempo, dei loro figli. “È doveroso e necessario – afferma il giovane santarpinese – garantire la protezione dei piccoli, quando entrano ed escono da scuola, e dei genitori, che, in condizioni meteorologiche avverse, si trovano ad attendere all’ingresso, senza avere una pensilina protettiva. Si tratta di un intervento necessario a tutela di tutti. L’amministrazione si era espressa in merito alla questione, garantendo l’installazione delle, ma ad oggi niente è stato fatto. L’auspicio è che questi ...

politicamentecorretto.com

Saranno effettuati lavorila sistemazione delle sedute, il montaggio delleriguardanti gli ingressi (ingresso cavea, ingresso scuola, ingresso da via Mariano Maresca), la creazione di ...... appena fu nominato nuovo delegatoi rapporti con Trenitalia e RFI. Già lo conoscevo perché era ... Non c'erano neanche le, e quando pioveva era un inferno. Alla domanda se c'erano speranze ... Di Santillo: Urgente l'installazione di pensiline per gli alunni quando ... La giovane è stata adescata mentre aspettava il bus alla pensilina e ha avuto la prontezza di denunciare il molestatore ai carabinieri. Ora è agli arresti domiciliari ...L’amministrazione si era espressa in merito alla questione garantendo l’installazione delle pensiline, ma ad oggi niente è stato fatto. L’auspicio è che questi giorni ‘natalizi’ verranno sfruttati al ...