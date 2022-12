Pd | Boccia | ' si liberi da draghismo e ansia elitaria'

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Il nuovo Pd che verrà fuori dal congresso dovrà liberarsi di quel, che forse non apparteneva neanche a Draghi, e che ci ha fatto schiantare alle ultime elezioni. L'ennesima malattiache solo i centristi potevano inventarsi e che ha purtroppo contaminato una parte consistente del gruppo dirigente del partito e ha condizionato le alleanze. Su questi temi il congresso dovrà far inevitabilmente luce". Così Francesco, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, oggi in piazza Santi Apostoli per la manifestazione Pd contro la manovra del governo.

Francescoci va pesante e pensa ad un Pd rinnovato che sidella morsa neo - liberista e guardi al mondo progressista in maniera netta.