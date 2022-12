Pattinaggio artistico | Italiani 2022 | Grassl si impone nello short | ma Rizzo è vicinissimo

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Danielsi è piazzato in testa alla classifica dopo loai Campionatidi, kermesse quest’anno in scena in quel di Brunico (Bolzano). L’atleta altoatesino è stato l’unico del lotto a scavalcare i 90 punti, attestandosi in zona 90.85 (49.77, 41.08). Il nativo di Merano ha confezionato una prova a trazione conservativa, contraddistinta quindi da un solo quadruplo e da tre tripli. Buono l’inizio, impreziosito da un quadruplo lutz chiamato sul quarto, elemento che anticipato poi un triplo axel perfettamente eseguito. Lasciando qualche punto sul piatto per via di una chiamata di filo d’ingresso non chiaro nel lutz in catena con il triplo toeloop, Daniel ha preceduto il diretto avversario Matteo, secondo con 87.64 (46.56, ...