Patatine e biscotti agli insetti | la nuova tendenza dei food lovers

Il consumatore abituato ad acquistare i, leo le bibite di una certa marca non sempre controlla il peso. Secondo le stime di Assoutenti, è che il "trucco" messo in atto dai ...Alcuni alimenti per l'infanzia (per lo più fette biscottate e) costituiscono la fonte più importante per i bambini piccoli. Altre categorie di alimenti, comee snack, contengono ... Dopo le patatine ecco i biscotti agli insetti: «Scelta etica e sostenibile» Dopo le patatine ecco i biscotti agli insetti, il nuovo trend per i food lover. Lo chiamano novel food, che presto si diffonderà anche con la pasta realizzata con farine di insetti.E presto, anche sugli scaffali dei negozi bresciani, la pasta realizzata con farine di insetti e altri panificati. A produrle è Fucibo, start up vicentina.