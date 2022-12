Papa Francesco compie 86 anni | compleanno al lavoro E rivela | ' Sto camminando'

Gli auguri di tutto il mondo al Pontefice, impegnato in udienze. E a propostito della sua salute dice: 'Si governa con la testa, non con il ...Compleanno di lavoro per. Bergoglio che ha compiuto 86 anni ha ricevuto in Vaticano il premier sloveno Robert Golob . Tra i temi al centro dell'incontro l'allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dei Balcani ...La preghiera per il vescovo di Roma nel suo 86° compleanno e l'invito a contribuire alla raccolta di magliette termiche per il popolo ucraino promossa dall'Elemosineria ...Dalla Cina in nome della Pace universale e nel segno del grande gesuita, sono in viaggio via mare due sculture. Saranno collocate all'esterno della Collegiata restaurata dall'Europa (3, 2 milioni). Un ...