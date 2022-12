Paola Barale si ritira da Ballando con le Stelle | i motivi

Corriere dell'Umbria

... Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando,e Roly Maden e Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca.A scendere in pista rientrare in corsa per il titolo saranno Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen,e Roly Maden, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo ... Paola Barale, la lite con Roly Maden poi è la pace: è infortunata, niente prese. Ripescaggio complicato Ballando con le stelle 2022, finalisti: le coppie che prenderanno parte alla finale dello show condotto da Milly Carlucci. Tutte le info ...Paola Barale non è stata fortunatissima in questa esperienza a Ballando con le stelle in cui era, tra l'altro, molto attesa. Il ...