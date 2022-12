Palazzo Marucelli | opere di Museo Ginori e stucchi

Stamptoscana

Una selezione di sculture in porcellana e di modelli in terracotta e in cera fatti realizzare dal marchese Ginori che dialogano con gli affreschi e i dipinti settecenteschi di- Fenzi a Firenze. E' in programma dal 16 dicembre al 17 febbraio neloggi sede del dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo dell'Università di ...Dal 16 dicembre al 17 febbraio le magnifiche sale affrescate di- Fenzi (via San Gallo, 10 - Firenze), oggi sede del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (Sagas) dell' Università di Firenze , ospitano la mostra "Arti ... “Arti in dialogo” a Palazzo Marucelli-Fenzi, il ‘700 fiorentino a tutto ... Dal 16 dicembre 2022 al 17 febbraio 2023 un'esposizione inedita a cura dell'Università di Firenze e del Museo Ginori di Sesto Fiorentino ...La mostra appena inaugurata "Arti in dialogo” ha il pregio di unire diverse creazioni artistiche: le sculture tardo barocche provenienti dal Museo Ginori, le pitture e gli stucchi scultorei che adorna ...