Pagelle Croazia-Marocco 2-1 | voti e tabellino Finale terzo posto Mondiali Qatar 2022

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le, ile idi2-1,per ildeidi. Dopo 7? c’è il vantaggio croato: dopo uno schema da palla da fermo, Perisic di testa pesca Gvardiol a centro area per il gol del vantaggio del difensore. Due minuti dopo però c’è il pari, sempre su palla inattiva: Ziyech pennella in area, Dari di testa firma il pareggio. Al 24? Modric – all’ultima presenza iridata – impegna Bounou con un tiro dalla distanza. Al 42? però arriva il gol del 2-1 croato: ivaja serve Orsic sulla sinistra che con il destro a giro insacca con l’aiuto del palo. Uno dei gol più belli del torneo spedisce le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa Regragui si gioca ...

Eurosport IT

